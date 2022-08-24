Tunceli’de iki otomobilin tünelde çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tunceli’de iki otomobilin tünelde çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 40’ıncı kilometresinde bulunan 8’inci Çığ Tüneli’nin içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 DK 249 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir başka otomobil tünelde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç ters dönerken kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.