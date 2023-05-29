Tunceli’de etkili olan yağış sonrasında heyelan meydana geldi. Pertek-Çemişgezek karayolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

Aşırı yağış nedeniyle kapatılan yol, trafiğe açıldı Aşırı yağış nedeniyle kapatılan yol, trafiğe açıldı

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli’de sağanak yağış gün içerisinde etkili oldu. Sağanak sonrasında Pertek-Çemişgezek Karayolunun 23-48 kilometreleri arasında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası yol ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapandı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı yağış ve yağışın yol platformunda yarattığı deformasyon nedeniyle, Pertek-Çemişgezek Karayolumuzun 23-48 kilometreleri arası ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.