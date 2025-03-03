Tunceli’de birinci basamak sağlık hizmetlerinde görevli aile hekimleri ile Tunceli Devlet Hastanesinde görevli uzman hekimlerin katımıyla tanışma ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Duran başkanlığında yapılan toplantıya, sağlık hizmetleri başkanlığı yöneticileri, devlet hastanesi başhekimi ve doktorlar katıldı. Toplantıda, aile hekimliği dijital entegrasyonu, sağlıklı hayat merkezinde sunulan koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri konuşuldu ve hekimlerin daha etkin bir iletişim sağlayabilmesi için tanışmaları sağlandı.