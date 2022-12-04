Tuncelili belgesel yönetmeni Caner Canerik tarafından fotoğraflanan alan, uzmanlarca yapılan ilk değerlendirmeye göre, ilk çağ kült alanlarından biri olabilir. Alanda, önümüzdeki günlerde inceleme yapılması bekleniyor.

Tuncelili belgesel yönetmeni Caner Canerik tarafından fotoğraflanan alan, uzmanlarca yapılan ilk değerlendirmeye göre, ilk çağ kült alanlarından biri olabilir. Alanda, önümüzdeki günlerde inceleme yapılması bekleniyor.

Tuncelili belgesel yönetmeni Caner Canerik, arkadaşlarıyla doğada gezerken kent merkezine yakın bir noktada defineciler tarafından kazılan alan fark etti. Yer yer merdivenler, libasyon çukurları olduğu değerlendirilen çok sayıda çukurun bulunduğu alanı fotoğraflayarak uzmanlara gönderen Canerik, uzmanların alanın ilk çağ kült alanlarından biri olduğunu değerlendirdiğini söyledi. Konuyla ilgili Tunceli Müze Müdürlüğü yetkilileriyle de iletişime geçen Canerik, önümüzdeki günlerde bölgede inceleme yapılacağını ifade etti.

Kült olarak değerlendirilen alanın yer aldığı bölge civarında, birçok kaçak kazı yapıldığını, bu nedenle de tam konumu açıklamayacağını belirten Canerik, “Dersim, gizemli bir şehir olmayı sürdürüyor ve her geçen gün farklı bir yönüyle, zenginliğiyle karşımıza çıkıyor. Alan fotoğraflarını uzmanlara yolladık ve büyük oranda ilk çağ yerleşkesi olabileceği belirtildi. Bugüne kadar çok ciddi araştırmaların yapılmadığı bölgemizde, belirli dönemler öncesini sadece efsanelerle kısmen biliyorduk, gerisi karanlıktı. Benzer keşiflerin zamanla geçmişimizi aydınlatacağına inanıyorum. Doğayı, kültürü korumamız, geleceği şekillendirmemizde çok önemli. Yetişen yeni neslin, geçmişini bilerek, toprağa sağlam köklerle bağlanarak büyümesi, kuşkusuz ki büyük bir özgüveni ve zenginliği de beraberinde getirecektir” dedi.

Canerik, alanda meydana gelen heyelanın mekanın bütünlüklü olarak değerlendirilmesi önünde engel olduğunu belirtirken, bölgede kaçak kazı ve koruma olmayışından dolayı deformasyon olduğunu, merdiven ve havalandırma alanlarında yıkılmalar olduğunu gözlediğini söyledi.