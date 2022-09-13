Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda patlayıcı düzeneği, 80 kilogram TNT patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda patlayıcı düzeneği, 80 kilogram TNT patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Hozat ve Ovacık Kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 80 kilogram TNT patlayıcı, 4 elektrikli fünye, 9 havan mühimmatı, 150 metre elektrik kablosu, 2 büyük tüp, 7 küçük tüp, 1 pil bloğu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.