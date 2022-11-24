Tunceli’de eylem ve etkinlikler valilik kararıyla 15 gün süreyle yasaklandı.

Tunceli’de eylem ve etkinlikler valilik kararıyla 15 gün süreyle yasaklandı.

Tunceli Valiliği, kamu kurum-kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören, kutlama ve etkinlikler hariç tüm eylem ve etkinlikleri 24 Kasımdan geçerli olmak üzere 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi hükümleri gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören, kutlama ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları genelinde tüm umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak taşımak gibi eylem ve etkinliklerin 24 Kasım 2022 günü saat 00.01 ile 8 Aralık 2022 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir. İzinsiz yapılacak olan hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmeyecek olup alınan tedbirlerin uygulanmasında ilgili kurumlarımıza yardımcı olunması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur’’ ifadelerine yer verildi.