İçişleri Bakanlığınca, Tunceli’de 548 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu’ başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli’de 548 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu’ başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli’de, ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Tunceli- Ovacık-Mercan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu’ başlatıldı. Tunceli ve Erzurum Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra edilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 548 personel 44 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadelerine yer verildi.