Tunceli’de, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Tunceli’de valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği işbirliğinde engelli bireylere 7’si akülü, 6’sı manuel olmak üzere 13 tekerlekli sandalye ile bir yürüteç dağıtımı gerçekleştirildi. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, Emniyet Müdürü Hakan Duman, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Ali Arslan, kurum amirleri, engelliler ve aileleri katıldı. Engelliler tarafından mini dinletilerin de yer aldığı törende, Vali Yardımcısı Okan Yenidünya ve katılımcılar tarafından engellilere tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak olan sandalyelerin alımında emeği geçenlere teşekkür eden Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Ali Arslan, bu tür desteklerin son derece önemli olduğunu söyledi.