Pertek İlçesi’nde düzenlenen geziye katılan engelli bireyler ve ailelerine ikramlarda da bulunulurken hoşça vakit geçirmeleri sağlandı.

Tunceli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından engelli bireyler ile ailelerine yönelik Keban Baraj Gölü üzerinde feribot gezisi düzenlendi.

Tunceli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli birey ve ailelerinin katılımıyla feribot gezisi düzenlendi. Gezide, engelliler ve aileleri hoşça vakit geçirdi.

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