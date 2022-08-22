Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 23. Geleneksel Bal Festivali düzenlendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 23. Geleneksel Bal Festivali düzenlendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 23. Geleneksel Bal Festivali düzenlendi. Açılış konuşmalarıyla başlayan festivalde vatandaşlara bal ikramı yapıldı. Etkinlikte daha sonra Müslüm-Mustafa Eke, SASA, Erdal Erzincan ve Hüsnü Arkan’ın müzik dinletisiyle devam etti. Festivalin sonunda Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun tarafından İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Müslüm-Mustafa Eke, SASA, Erdal Erzincan ve Hüsnü Arkan’a festivale katılım gösterdikleri için plaket taktim edildi.

Konser programında konuşan Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, "Festivalimizde ilk günkü heyecan ve coşku ile bir aradayız. Bal Festivali bölgemizde düzenlenen ilk festivaldir. Bu festivalde balın yanı sıra doğaya, çevreye dikkat çekmek temel amaç olmuştur. Pülümür ilçemiz ender bitki çeşitliliği, endemik bitki örtüsü ile zengin bir fauna ve floraya sahip bir coğrafyada yer almaktadır. Hepimiz biliyoruz ki balın kalitesi arının çiçekten aldığı özle değerledir. İlçemizde 124 üretici 5 bin 246 koloni bulunmaktadır. Bunun yanı sıra işletme kaydı bulunmayan arıcılarımız bulunmaktadır. Mevsim koşullarına göre 100 tonun üzerinde bal üretilmektedir. Bunun için bal festivali üreticilerimizin önünü açması açısından önemli ve değerlidir" dedi.

Bu yılki temalarının Türk şiirinin usta şairi Cemal Süreya olduğunu da aktaran Başkan Tosun, "Cemal Süreya’yı daha fazla tanınır, bilinir kılmak adına bir dizi çalışma yaptık. İlçemizde bizden önce ki belediye başkanımız Mesut Coşkun tarafından şairin heykeli yaptırılmıştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler de bu yıl heykelin kaidesini genişleterek bir meydan havası oluşturduk. Cemal Süreya’yı anlatan duvar resimleri yaptırdık. Sürgün Sokağı adında bir sokak düzenlemesi yapıldı. Bu gelen turların bayağı ilgisini çekti. Bizler bundan sonra Cemal Süreya’nın ilk Pülümür’de anılmasını istiyoruz. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen kardeş belediyemiz Beşiktaş Belediyesi’ne Başkanı Rıza Akpolat beye ve ekibine çok ama çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.