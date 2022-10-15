EMŞAV Tunceli İl Başkanı Ali Haydar Tuncel de desteklerinden dolayı Yılmaz’a teşekkür etti.

EMŞAV Tunceli İl Başkanlığı binası düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. Açılış törenine EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Tunceli İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ile kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. EMŞAV Genel Başkanı Yılmaz, yeni açılan Tunceli İl Başkanlığının hayırlara vesile olmasını diledi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli İl Başkanlığı, düzenlenen törenle açıldı.

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