Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören diyaliz hastaları için keman konseri gerçekleştirildi.

Tunceli’de, ’Yanındayız’ projesi kapsamında devlet hastanesi diyaliz ünitesinde tedavi gören hastalara, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Uğur Çit tarafından keman konseri düzenlendi.

Diyaliz hastalarının programdan son derece memnun kaldıkları görülürken Dr. Öğretim Görevlisi Uğur Çit, “Sizlere bir telefon kadar yakınız, ne zaman bize ihtiyacınız olursa sanat çevresi, sanatçılar olarak yanınızdayız. Sizleri seviyoruz” dedi.