Tunceli’de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında deprem hazırlıkları ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Tunceli’de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, “hak sahipliği”, ”konteyner kent planlaması” konuları başta olmak üzere deprem hazırlıkları ve alınacak tedbirler değerlendirildi.