Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Kutlamalar nedeniyle vatandaşlar stadyumu doldurdu.

Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Tebrik kabulünün ardından kutlamalara Atatürk Stadyumu’nda devam edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugayı Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulah Katırcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Taşkale, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu cumhuriyetin önemine vurgu yaparak, “Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki Türk milletinin bekasını ve milletler camiasında hak ettiği yeri almasının yegane biçimi cumhuriyettir. Batan bir imparatorluğun külleri arasında kanla, irfanla kurduğumuz cumhuriyet sayesindedir ki bugün Türkiye’nin dört bir yanında meydanlar haklı bir gururla ’biz bir milletiz’ diye haykırmaktadır” dedi.

Cumhuriyet temalı çok sayıda gösterinin de yer aldığı kutlama programı büyük beğeni topladı.