Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Tunceli’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vali Mehmet Ali Özkan’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalara daha sonra Atatürk Stadyumunda devam edildi. Buradaki tören, Vali Mehmet Ali Özkan’ın öğrenci, askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Özkan, "Türk milletinin, gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşını kazanarak, bunu cumhuriyetle taçlandırdığı günün 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Türk milleti, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Milletin iradesini esas alan, milletin iradesini temsil eden cumhuriyetin ilan edilmesi, bir devletin temel taşlarının yerine konulduğu eşsiz bir zaferdir. Cumhuriyetin ilanıyla Türk milletinin ve devletinin varlığı ve istiklali ebedileşmiş, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar toplumsal hayatımızda yer almaya başlamıştır. Herkese yönetime katılma hakkı tanıyan cumhuriyet, bireylerde vatandaşlık bilincinin de oluşmasına vesile olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Kurtuluş Savaşımızda zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, hiç sönmemiş ve sönmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere cumhuriyeti armağan eden, cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu kutlamada ront, halk oyunları gösteri ve müzik dinletisi yer aldı.

Ortaokul öğrencileri arasında 400 metre cumhuriyet koşusunun yer aldığı kutlamalarda jandarma komando timleri de gösteri gerçekleştirdi. Cumhuriyet konulu yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından kutlama programı resmigeçit töreniyle sona erdi.

Kutlamalara Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ergün Cebeci, kurum amirleri, askeri erkan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.