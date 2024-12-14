Tunceli’de ilkokul öğrencileri ’Dilimizin Zenginlikleri’ Projesi kapsamında ’çocukların sesinden şiirler’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik izleyicilerden tam not aldı.

Tunceli’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda yürütülen ’Dilimizin Zenginlikleri’ Projesi kapsamında Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu tarafından çocukların sesinden şiirler etkinliği düzenlendi. Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kurum yöneticileri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Programda, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencilerinin Türk edebiyatının ileri gelen şairlerinden okuduğu şiirler büyük beğeni topladı.

Çocukların coşkusunu ve mutluluğunu görmekten son derece mutlu olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, başta öğrenciler olmak üzere etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.