Tunceli’de ’20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla ’Çocuk ihmali ve istismarı vakalarında yasal süreç’ konulu seminer düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinesinde düzenlenen seminerde, çocuk ihmali ve istismarı vakaları, okullar ve RAM’daki işleyiş, bu tür vakalarda adli süreç ile çocuk ruh sağlığı gibi konularda sunumlar gerçekleştirildi. Seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, özel eğitim ve rehberlik hizmetinden sorumlu şube müdürleri, okul müdürleri, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Çocuk ihmal ve istismarı dünyada ve ülkemizde maalesef oldukça sık karşılaşılan, hepimizin hassasiyetinin yüksek olduğuna emin olduğum bir konu. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuk ihmali ve istismarını; 18 yaşın altındaki çocukların sağlığını, sağ kalımını, gelişimini veya ilişkilerdeki güven duygusunu olumsuz yönde etkileyen fiziksel, duygusal, cinsel ihmal ve diğer sömürü türleriyle sonuçlanan kötü davranışlar olarak tanımlamaktadır. Çocukluk çağında yaşanan başta cinsel istismar olmak üzere, istismar olayları çocukların ruh sağlığına ve yaşam kalitesine ciddi anlamda zarar vermektedir” dedi.

Ebeveyn ve öğretmenlerin çocukları iyi gözlemlemesi gerektiğini dile getiren Karaköse, “Aileden sonra çocuk vaktinin çoğunu okulda geçirmektedir. Öğretmelerin de çocukları iyi gözlemlemesi gerekir. Onlar bizim için çok önemli. Sadece aile ve okulda değil, çocuğun etkileşimde olduğu her alan bu konuda sorumluluk sahibi. O nedenle cinsel ihmal ve istismar konusunda yapılacak çalışmalar çok olacaktır. Ancak tüm bu çalışmaların önüne geçecek ve hepsini toparlayacak şey çocuklarımıza sunduğumuz sevgidir. Onlara sevgimizi doğru hissettirdiğimizde ve yansıttığımızda çocuklarımızı birçok tehlikeden, sorundan ve krizden uzak tutabiliriz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nden bir gün önce ilimizde böyle bir çalışmanın yapılması çok önemli. Çocuklarımız bizim en büyük zenginliğimiz. Onlar için bu konuda alınabilecek tüm önlemleri almalıyız” diye konuştu.