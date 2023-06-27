Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında Kaymakam Önder Koç tarafından vatandaşlara çikolata ikram edildi, çocuklara oyuncak verildi.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ve polis ekipleri, yol kontrolünde durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayıp çikolata ikram ederken, çocuklara ise oyuncaklar verildi. Yol kontrol uygulamalarına katılan Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç’ta trafik denetimlerine katılarak ilçeye gelen vatandaşların bayramını kutlayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.