Tunceli’de Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi öncülüğünde Filistin’e destek açıklaması gerçekleştirildi. Cemevi’nde düzenlenen etkinliğe Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Alevi dedeleri, kurum amirleri ile vatandaşlar da destek verdi. Açıklamada, İsrail karşıtı pankartlar taşınırken, Filistin’e yönelik katliam lanetlendi.

Tunceli’de Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi öncülüğünde Filistin’e destek açıklaması gerçekleştirildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun da katıldığı destek açıklamasında İsrail’in saldırıları protesto edilirken Filistin’e destek mesajları verildi. Cemevi adına açıklama yapan dede Ali Önal, İsrail katliamını lanetlerken, “Filistin’i işgal altında tutan İsrail, tüm insanlığın gözü önünde insanlık dramı yaşatmaktadır. Ne yazık ki dünya devletleri bu zulüm ve vahşet karşısında sessiz durmakta hatta destekleyen tutumlar sergilemektedir” dedi.

“Katil İsrail” sloganlarının atıldığı açıklamada, Filistin’de hayatını kaybedenler için mumlar yakılarak dualar edildi.

Düzenlenen dayanışma etkinliği, katılımcılara lokma ve niyazların dağıtılmasıyla sona erdi.