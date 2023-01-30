Batuhan Çelikin yönetmenliğini yaptığı ve önümüzdeki aylarda vizyona girmesi düşünülen film, bölgede çekilen ilk korku filmi olma özelliği taşıyor.

Tuncelinin Pülümür ilçesine bağlı Turnadere köyünde geçtiğimiz Ağustos ayında çekilen korku filminin fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki aylarda gösterim girmesi beklenen filmin yönetmenliğini Batuhan Çelik yaparken, filmde Beyza Önispir, Kerem Can Karaoğlu, Merve Erçel, Kutay Koç ve köylüler de rol aldı.

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