Buzlanma nedeniyle trafik ekipleri de karayolu ve okul önlerinde önlem aldı.

Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Tunceli’de dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah buzlanma meydana geldi. Başta Atatürk Mahallesi olmak üzere buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Özellikle okullar bölgesinde buzlanma nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolunda tuzlama çalışması başlatıldı.

Tunceli’de sabah saatlerinde etkili olan buzlanma trafiği olumsuz etkiledi. Buzlanma nedeniyle başta öğrenci servisleri zor anlar yaşadı.

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