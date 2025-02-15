Tunceli merkez Aktuluk Mahallesi ve bağlı mezraların içme suyu sorununun çözümü için ilk adım atıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu başlayan sondaj kuyusu açma çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Tunceli merkez Aktuluk Mahallesi’nde son yıllarda su yetersizliğinden kaynaklanan kesintilerin önüne geçilmesi ve mahalle ile çevre yerleşim alanlarının içme suyu sorununu çözmek için sondaj kuyusu açılma çalışmasına başlandı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşların konuya ilişkin taleplerini dinledi. Tekbıyıkoğlu, sondaj kuyusundan alınacak suyun yeni yaptırılacak bin metreküplük su deposuna terfi edileceğini söyledi. Tekbıyıkoğlu, depodan hem mevcut içme suyu deposunun besleneceğini hem de bölge yerleşimlerin şebekesinin beslenmesinin sağlanacağını belirtti.