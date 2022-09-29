Tunceli’de bir kale birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Tunceli’de bir kale birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Tunceli’nin Hozat ilçesi Sarısaltık köyünde bulunan Masumu Pak Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi. Bölge Kurulu kararında, "Herhangi bir sit içerisinde yer almayan Masumu Pak Kalesinin 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi çerçevesinde giren özellikleri taşıması nedeniyle 1. derece arkeolojik sit olarak tesciline karar verildi" denildi.

Kalenin tescil edilmesi yönünde girişimde bulunan yazar ve doğa Aktivisti Vedat Aldemir, "Masumu Pak Kalesi, bölgede bilinmeyen, tarihte ismi geçmeyen bir kale. Geçen yıl yapılan incelemeler sonucunda demir çağ dönemine ya da daha eskiye ait olduğu söylendi yüzeysel çalışmalarda. Daha derin çalışmalar sonucu tarihinin netleştirileceği bildirildi gelen arkeologlar tarafından. Şu anda birinci derece sit alanı olarak tescil edildi” dedi.