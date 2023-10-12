Tunceli’de valiliğin yasak kararına rağmen gösteri yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Dağılmayan ve polise direnen kalabalıktan 8 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, bölgede ve Ortadoğu’da yaşananlara ilişkin basın açıklaması yapmak üzere Sanat Sokağı’nda bir araya geldi. Polis ekipleri, kalabalığa valiliğin ’basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü’ konusundaki yasak kararını hatırlattı. Yeşiller ve Sol Partisi Milletvekili Ayten Kordu’nun da içinde yer aldığı grup, açıklama yapmakta ısrar etti. Polis direnen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 8 kişi, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.