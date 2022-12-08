Tunceli’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bin 983 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Tunceli’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bin 983 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla tüm Türkiye’de uygulamaya geçirilen ücretsiz yemek hizmeti Tunceli’de de hayata geçirildi. İl genelinde 2 yatılı bölge okulu, 10 pansiyon öğrencisi, köylerden ilçe merkezlerine taşınan öğrenciler ile anaokulu öğrencilerinden oluşan bin 983 öğrenci, her gün ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor. 33 aşçı ve aşçı yardımcısı tarafından ev yemeği tadında ve hijyenik ortamda hazırlanan yemekler öğrencilere sunuluyor.

İldeki ücretsiz yemek hizmeti hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Bakanlığımızın sağladığı ücretsiz yemek hizmetinden ilimizde 2 tane yatılı bölge okulu, 10 pansiyon, köylerden ilçe merkezlerimize taşınan öğrencilerimiz ve anaokulu öğrencilerimiz olmak üzere bin 983 öğrencimiz yararlanıyor. Yemeklerimiz özenle ve titizlikle hazırlanmaktadır. Yemekler 33 aşçı ve aşçı yardımcısı tarafından hazırlanıyor. Hazırlandıkları yemekhanelerimiz temizlik ve hijyen koşulları göz önünde bulundurularak, uygun şartlar sağlanarak hazırlanmaktadır. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın yasa, yönetmelik ve yönergeleri doğrultusunda yani mevzuatlar ışığında da yemeklerimizin kontrolü sağlıklı olması açısından yapılmaktadır” diye konuştu.

"Yemeklerimiz ev yemeği tadında ve lezzetli"

Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi Pansiyonu aşçısı Nevval Suner, "Yemeklerimiz ev yemeği tadında ve lezzetli. Kendi çocuklarımıza nasıl hazırlıyorsak buradaki çocuklara da öyle hazırlıyoruz. Yemeklerimiz müdür, müdür yardımcısı, temsilci öğrenci, aşçı yardımcısı ve ambar memurunun ortak kararıyla hazırlanıyor. Ona göre lezzetli yemek çıkarıyoruz” dedi.

"Yani öğrencilerden görüş alınarak yemek listesi oluşturuluyor"

Pansiyonda kalan öğrenci İlknur Çelik, “Yemekler güzel. Yemeklerden memnunuz. Sağlığa uygun. Öğrenci temsilcisi yemekleri söylüyor. Yani öğrencilerden görüş alınarak yemek listesi oluşturuluyor. O yüzden öğrencilerin fikri sorulduğu için sıkıntı yaşanmıyor” şeklinde konuştu.