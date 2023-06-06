Tunceli’de üçüncüsü düzenlenen Bilim Şenlikleri başladı.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenene Bilim Şenlikleri başladı. Müfredatta yer alan kazanımların bilim ve matematikle entegre edilmesi, öğrencilerde özgüven, sorumluluk ile toplum içerisinde kendini ifade etme becerilerinin kazandırılması amacıyla düzenlenen şenlikler eş zamanlı olarak merkez ilçedeki tüm anaokullarında gerçekleştirildi. Şenliklere, Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de katıldı.

Çocuğun gelişim ve öğrenme yaşantılarını bilimsel faaliyetlerle desteklemek amacıyla bilim şenlikleri düzenlediklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, öğrencilerin çalışmalarını tek tek inceleyerek şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliklerin hafta boyunca ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki bütün okullarda düzenleneceği bildirildi.