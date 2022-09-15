Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yiyecek arayan beyaz yeleli boz ayılar görüntülendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yiyecek arayan beyaz yeleli boz ayılar görüntülendi.

Boz ayılar, Pülümür ilçesinde sık sık karınlarını doyurmak için merkeze iniyor. Bu kez merkez mezbahasına gelen beyaz yeleli boz ayılar, Erkan Biçkin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayının yelelerinin beyaz olmasına şaşırdığını söyleyen Biçkin, “Önce ayı mı yoksa başka bir hayvan mı diye tereddütte kaldım. Çünkü daha önce boyun kısmı beyaz olan boz ayı görmemiştim. Çektikten sonra ayı olduklarını anladım. Bir süre karınlarını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştılar” dedi.