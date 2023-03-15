Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, bereketin müjdecisi olarak bilinen Kişnikar şelalesi, 3 gün süren sağanak yağışla birlikte akmaya başladı, Tağar çayının debisi yükselirken, çay kıyısında bulunan bağ evleri sular altında kaldı.

İlçede bereketin müjdecisi olarak bilinen Kişnikar Şelalesi ise uzun zaman sonra tekrar aktı. Her yıl toprağın suya doyduğu her yıl Nisan yağmurlarından sonra aktığı görülen Kişnikar şelalesi, üç gün aralıksız devam eden sağanak yağışlarla birlikte yüksek kayalar arasında akarak görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan, yağışlar öncesinde kuraklık korkusunun yaşandığı ilçede, suların azalmasıyla dere görünümüne bürünen Tağar çayının debisinde de ciddi anlamda artış oldu.

İlçedeki sağanak yağışın etkisini gösterdiğini aktaran ilçe sakinlerinden Onur Balcı, "Uzun zamandır kurak geçen mevsimlerden sonra yağan yağmur dolayısıyla Tağar çayı en yüksek seviyesine ulaştı. Baharın müjdecisi olan Kişnikar şelalesi görselliği ile ilçemize doğal bir güzellik kattı" dedi.