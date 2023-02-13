Tunceli merkez Moğultay Mahallesi’nde bulunan PTT Şube Müdürlüğü’ne ait binanın lojmanlarında baca yangını çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Tunceli Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Merdiven yardımıyla binanın çatı katına çıkan ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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