Türkiye’de son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri tepki çekerken, Tunceli’de arıcılık yapan vatandaşın tilki ile kurduğu dostluk görenlerin yüreklerini ısıttı.

Türkiye’de son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri tepki çekerken, Tunceli’de arıcılık yapan vatandaşın tilki ile kurduğu dostluk görenlerin yüreklerini ısıttı.

Pülümür ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Sarı, kulübesine kadar gelen ve ’Boncuk’ ismini verdiği tilkiyi her gün elleriyle besliyor. Tilki, kurulan dostluktan o kadar emin ki bazen yiyecek için arıcının kucağına kadar çıkıyor. Ekmek ve peynirle karnını doyuran tilki, ertesi gün yine gelmek için kulübeden uzaklaşıyor. Sarı, tilkiyi beslediği anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Mehmet Sarı, tilkinin gelmeye başladığı ilk zamanlar çekingen davrandığını ancak zamanla kendisine alıştığını ve elinden yiyecek yemeye başladığını söyledi.