Tunceli’de amonyum-potasyum nitrat kullanarak kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Patlak lastikle ilerleyen kamyon kameraya yansıdı Patlak lastikle ilerleyen kamyon kameraya yansıdı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık ilçesi Akyayık Mahallesi Mercan Deresi mevkiinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 1 kilogram amonyum-potasyum nitrat, 1 hilti ve hilti ucu, 1 yılan uçlu kamera, 75 metre kablo, 7 metre uzunluğunda 3 top bakır tel, bir 75 amper akü, 1 litre benzin, 1.5 litre mazot ve motor yağı, birer adet murç, balyoz, kazma, levye ve bir çift inşaat eldiveni ele geçirildi. Konuya ilişkin adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: iha