Tunceli’de Aile Okulu Projesi çerçevesinde aile eğitimleri devam ediyor.

Tunceli’de Aile Okulu Projesi çerçevesinde aile eğitimleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli merkez ve ilçelerinde de hayata geçirildi. Proje çerçevesinde ailelere yönelik açılan kurslardan toplam 832 kişi yararlandı.

Farklı konularda ailelere çok yönlü eğitim veriyor olmanın topluma büyük fayda sağlayacağını belirten Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, ’’Bakanlığımız tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi ile toplumun her bireyinin topluma faydalı olması amaçlanmaktadır. Bu nedenle işe aileden başlamak kuşkusuz ki çok önemlidir. Ailelerimizi çok yönlü desteklemek durumundayız. Bakanımız Mahmut Özer’in de dediği gibi aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirip bilinçli kılarsak öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş oluruz. Şu ana kadar ilimiz özelinde Aile Okulu kurslarımızdan merkez ilçemizde 265, Nazımiye’de 201, Pertek’te 154, Mazgirt’te 27, Ovacık’ta 97, Hozat’ta 53 ve Pülümür’de ise 35 anne-baba faydalanmıştır. Toplamda 832 anne-baba ilimizde bu eğitimleri almıştır. Eğitimlere katılan anne babalarımızın çocukları ile daha iyi iletişim kurması, çocuğunun gelişiminde ona nasıl katkılar sunacağını bilmesi biz eğitimcilerin de elini güçlendirecektir. Bu nedenle Aile Okulu projesini fazlasıyla önemsiyoruz” dedi.

Ekmekci, aile eğitimlerine devam edildiğini de sözlerine ekledi.