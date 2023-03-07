Tunceli’de öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı taramaları ile tedavilere başlandı.

Tunceli’de öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı taramaları ile tedavilere başlandı.

Tunceli’de İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında “ilkokul öğrencilerinde ağız ve diş sağlığı tarama ve tedavi işbirliği protokolü” çerçevesinde okullarda ağız diş sağlığı taramaları başlatıldı. Başlatılan ağız ve diş sağlığı taraması sonucunda tedaviye ihtiyacı olan öğrencilerin velileriyle irtibata geçilerek hızlı bir şekilde ve uygun zamanda muayene işlemini gerçekleştirecek hekime randevu oluşturulması ve tedavilerinin yapılması sağlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, ’’Öğrencilerimizin olabilecek en iyi bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek okul sağlığı hizmetleri çerçevesinde yer almaktadır. Sağlıklı bir nesil demek, sağlıklı gelecek demektir. Öğrencilerimizin gerek bilişsel gerekse fiziksel sağlıkları bizler için çok önemli. Bu hususta bizlere desteklerini sunan ve sağlık hizmetlerini koşulsuz gerçekleştiren İl Sağlık Müdürümüz Dr. Muhammet Duran ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.