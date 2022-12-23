Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonu çerçevesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’mızca Hozat ilçemiz kırsalında gerçekleştirilen operasyon kapsamında 6 farklı noktada toprağa gömülü vaziyette; 6 adet kablo komutalı EYP düzeneği, 180 kg patlayıcı madde 600 metre elektrik kablosu, 3 adet büyük tüp ve 3 adet küçük tüp ele geçirilmiş, tespit edilen EYP düzenekleri bomba imha uzmanı ekiplerimizce imha edilmiştir” denildi.

DBP Bağlar ilçe binasında çok sayıda doküman ve materyale el konuldu

DBP Bağlar ilçe binasında çok sayıda doküman ve materyale el konuldu

Tunceli’de devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-13 operasyonları çerçevesinde Hozat ilçesi kırsalında toprağa gömülü halde bulunan 6 adet EYP düzeneği ve 180 kilo patlayıcı madde imha edildi.

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