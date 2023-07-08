Tunceli’de 550 kişilik kız öğrenci yurdu için protokol imzalandı.

Tunceli merkezde kısa sürede tamamlanması planlanan 550 kapasiteli kız öğrenci yurdu protokolü, Vali Mehmet Ali Özkan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yetkilileri tarafından imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlıkların desteğiyle yeni hizmetlerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Vali Özkan, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür ederek, yurdun Türkiye’ye, Tunceli’ye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.