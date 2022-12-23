Tunceli’de 5 yaş grubu okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 99 oldu. Kentte yapılan çalışmalarla bu oranın yüzde 100’e çıkarılması amaçlanırken, 3-4 yaş grubunda da aynı hedefin tutturulması planlanıyor.

Tunceli’de 5 yaş grubu okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 99 oldu. Kentte yapılan çalışmalarla bu oranın yüzde 100’e çıkarılması amaçlanırken, 3-4 yaş grubunda da aynı hedefin tutturulması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliğini artırmak ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye genelinde çalışma başlatıldı. Çalışma, gerek okuma-yazma oranı gerekse de okullaşma oranı bakımından Türkiye’de marka şehir haline gelen Tunceli’de kısa sürede karşılığını buldu. 24 okulda 5 yaş grubu için sınıfların bulunduğu kentte, iki ilkokul ile TOKİ’de de ana sınıfı açıldı. Munzur Üniversitesi kampüsünde 6 derslikli anaokulu açma işlemlerinin de başlatıldığı Tunceli’de okul öncesindeki okullaşma oranının yüzde 100’e ulaşması hedefleniyor.

Kısa sürede yakalanan başarılı okullaşma oranına ilişkin bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Bakanlığımızın 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında almış olduğu eğitimde fırsat eşitliğini artırma çalışmaları projesi çerçevesinde ilimizde de okul öncesi 5 yaş grubundaki öğrencilerimizi okulla buluşturmak anlamında yaptığımız çalışmalar sonucunu verdi. İlimizde şu an yüzde 99 oranında 5 yaş grubunda çocuklarımız okul öncesi eğitimiyle buluştular. İlimizde 4 yaş ve 3 yaş grubunu da aynı seviyelere çekmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Gerek okullar bünyesinde ana sınıflarımızı açarak gerekse de bağımsız anaokullarımızı açarak çocuklarımızın erken yaşta okulla buluşmaları için gerekli çabayı, emeği hep birlikte sarf etmekteyiz. Bu başarıda emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma ve velilerimize bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anasınıfı öğretmeni Nazlı Durgun okul öncesi eğitimin önemine değinerek, “Okul öncesi dönem, çocukların tüm gelişim alanlarını bütünsel bir anlayışla destekleyen çok önemli bir dönemdir. Burada sadece eğitim-öğretim hayatına hazırlanmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal yaşama da hazırlanmış oluyorlar. Bu yüzden her yıl çok değer verdiğim bir hocamızın sözünü hatırlatarak eğitim öğretim sürecine başladık. Okul öncesi dönem, hırkanın ilk düğmesi gibidir, biz onu doğru ilikleyebilirsek süreç daha güvenli, daha kolay bir şekilde ilerleyebilir” diye konuştu.