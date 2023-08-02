Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 sığınak içerisinde 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 150 adet Kalaşnikof fişeği, 4 adet EYP düzeneği, tüp içerisinde hazırlanmış 40 kilogram patlayıcı, 4 adet el telsizi, 2 adet jeneratör, 3 adet dizüstü bilgisayar, 7 adet harddisk, 27 adet tüp, 3 adet güneş paneli, 3 adet el dürbünü, 5 adet akü, 1 adet hilti, 1 adet termal şemsiye, 20 litre mazot, 1 adet fotoğraf makinesi, 4 adet radyo, 3 adet ses kayıt cihazı, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.