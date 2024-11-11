Tunceli’de Milli Ağaçlandırma Günü’nde “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes” sloganıyla 35 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Mazgirt ilçesi İsmailli köyünde bulunan Pir Ali Ziyaretgahı’ndaki fidan dikim etkinliğine Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, kurum amirleri, kamu çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte küçük bir çocukla birlikte fidan dikerek can suyu veren Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “Tunceli’mizde 35 bin fidan toprakla buluşacak. Burada da 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Etkinliğimize üniversite öğrencilerimiz, kamu çalışanlarımız ve köylülerimiz katılıyor. Bu faaliyetleri yaparken manevi merkezleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Geçen sene Sarısaltık’ta binlerce fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bu seferde vatandaş nezdinde manevi kıymeti olan Pir Ali mevkiinde 2 bin 500 fidan diktik. İnşallah buranın güzelliğine güzellik katar, gölgesinde çocuklar oynar ve uyurlar” dedi.

Etkinlikte Vali Tekbıyıkoğlu, getirilen lokmaları da pay etti.