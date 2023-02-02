Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 251 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 251 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle merkezde 45, Çemişgezek’te 10, Hozat’ta 22, Mazgirt’te 48, Nazımiye’de 21, Ovacık’ta 36, Pertek’te 28, Pülümür’de 41 olmak üzere toplam 251 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.