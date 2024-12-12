Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kasım ayı boyunca 223 işletme ve bin 65 ürün denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 işletmeye idari yaptırım uygulanırken 13 işletme de uyarıldı.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kasım ayı içerisinde Haksız Fiyat Artışı (HFA) sisteminden gelen şikayetlerin yanı sıra sahada gerçekleştirdikleri denetim programlarıyla vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür ve Mazgirt ilçelerinin yanında merkezde özellikle zincir marketlerde denetimlere yoğunluk verildi.

Tunceli genelinde kasım ayında toplamda 223 işletme ve bin 65 ürün denetlediklerini ifade eden Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, bakanlığın ve valiliğin talimatları doğrultusunda 6502 sayılı kanun kapsamında 2 işletmeye idari yaptırım, 13 işletmeye de uyarıda bulunduklarını söyledi.

Topal, “Kasım ayını yoğun bir şekilde geride bırakarak belirli bir program dahilinde ekiplerimiz denetimlerine ara vermeden devam ediyorlar. Bu vesileyle halkımızın sorun yaşamaması adına özveriyle mesai yapan il müdürlüğümüz denetim ekiplerine teşekkür ediyorum. Bizler hem vatandaşlarımızın hem de kurallara uyan ve buna göre hareket eden esnaflarımızın mağdur olmaması için özenle hareket ediyoruz. Sadece il merkezinde değil tüm ilçelerimizde sahadayız. Kasım ayında olduğu gibi yeni yıl öncesi aralık ayında da denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.