Tunceli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir dizi etkinlikle kutlandı.

Tunceli’deki 19 Mayıs kutlamaları, Vali Mehmet Ali Özkan’ın katımıyla valilik önünden Atatürk Stadyumu’na kadar devam eden Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Stadyumda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Kutlamalar, 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kutlamalara, Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, kurum amirleri, asker, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.