Tunceli’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada durdurulan bir araçta 160 bin adet makaron ele geçirildi.

Tunceli’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada durdurulan bir araçta 160 bin adet makaron ele geçirildi.

Tunceli’de kaçakçılıkla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 160 bin adet sahte bandrollü kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.