Yüzde 50 hibe destekli projenin toplam tutarının 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü, bakanlığın hayvancılığı geliştirme projeleri çerçevesinde merkez, Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde kadın öncelikli 16 üreticiye, üretici başına 25 olmak üzere toplam 400 gebe Akkaraman-Şavak cinsi koyun dağıtımı gerçekleştirdi.

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