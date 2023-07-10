Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 15 dönüm alan küle döndü.

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Çaybağı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Serkan Demir’e ait buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek daha geniş alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörü olan köy sakinleri de pulluk takarak yangını söndürmek için çaba gösterdi.

Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü belirtildi.