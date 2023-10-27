Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arası futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, kaymakamlık himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen turnuvaya ilçede bulunan okullardan oluşan takımlar katıldı. Cumhuriyetin 100. yılına şahitlik eden öğrenciler, sahada ter döktü. Futbol turnuvasında, ortaokullar arasında Raşit Yüksel İmam Hatip Ortaokulu takımı şampiyon olurken, liseler arası futbol turnuvasında ise Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu.

Voleybol turnuvasının şampiyonu da yine Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı birinci oldu.

Cumhuriyetin 100. Yılı çerçevesinde çeşitli kutlama etkinliklerinin ilçede devam edeceği belirtildi.