Tunceli’de Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümü nedeniyle program gerçekleştirildi.

Tunceli’de Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümü nedeniyle program gerçekleştirildi.

Tunceli’de 10 Kasım nedeniyle ilk program, valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından ikinci program Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ront ve tiyatro gösterisi, Atatürk Oratoryosu’nun yanı sıra şiirlerin de okunduğu program, 10 Kasım nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programlara Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, kurum amirleri, askeri erkan, gazi ve vatandaşlar katıldı.