İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın görevden uzaklaştırılması sonrası yerine başkanvekili olarak görevlendirilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyeye gelerek göreve başladı.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış ve yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanvekili olarak görevlendirilmişti. Öte yandan, aynı davada yargılanan Tunceli’nin Ovacık ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de görevden uzaklaştırılmış yerine Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.