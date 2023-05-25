Tunceli Valiliği, il mera komisyonu tarafından 10 Haziran tarihi olarak belirlenen mera ve yaylaklara çıkacak sürü sahipleri ile arıcıların komisyona başvurmaları halinde tarihin değiştirilebileceğini belirtti.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl mera komisyonumuzca 10 Haziran olarak belirlenen mera ve yaylaklara çıkış tarihi, mevsimsel koşullara bağlı olarak üreticilerimizin talebi olması halinde İl Mera Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda değiştirilebilir. Rakımı düşük mera ve yaylalarımız için kiralama yapan üreticilerimiz 10 Haziran tarihinden önce mera ve yaylalara çıkmak istemeleri halinde, çıkacakları tarihten bir gün önce bağlı bulundukları il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmak suretiyle mera çıkış tarihinde değişiklik yapılabilecektir. Yüksek rakımlı meralara erken tarihlerde çıkışlar insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturabileceğinden bu tür yerlere çıkışlara müsaade edilmeyecektir” denildi.

Mera komisyonunun aldığı kararlara vurgu yapılan valilik açıklamasında, “Hileli alım-satım, sahte küpe kullanımı, il dışından izinsiz sürü katımı gibi hususlara kesinlikle müsaade edilmeyecek. Yol kontrol ve güvenlik noktalarımızda, gelen sürülerin hayvan nakil belgeleri veteriner hekimlerimiz ve güvenlik birimlerimizce kontrol edilecek. İzin ve bildirimleri bulunmayan sürüler geri çevrilecektir. İlimizden transit geçecek hayvan nakil araçlarının takibi görevli il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü personeli ile güvenlik kuvvetleri tarafından yapılacak, ilimiz yol güzergahları üzerinde hayvan indirmeye müsaade edilmeyecektir. Mera ve yayla kiralaması yapan her üreticimiz kendisine tahsis edilen alanın dışına çıkmayacak, mera ve yaylalara çıkacak üreticilerimiz bulundukları bölgelerde köy yerleşim yeri ve arılık-arı kovanlarına 1 kilometreden daha az mesafede konaklama yapmayacaklar” ifadelerine yer verildi.