Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, "KYK Tunceli Kız Yurdunda kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları" şeklindeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, "KYK Tunceli Kız Yurdunda kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları" şeklindeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları tarafından "KYK Tunceli Kız Yurdunda kalan öğrencilerinin gıda zehirlenmesi yaşadıkları" iddiasının ortaya atıldığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, kamuoyunu yanıltıcı ve gerçek dışı bilgileri yayanlar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.