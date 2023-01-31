Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcimiz Dersimspor’umuza, Valiliğimizce 200 bin lira tutarında spor malzemesi desteği sağlanacaktır. Tuncelili iş insanlarımızdan Dersimspor’umuza desteklerini esirgememelerini istirham ediyor, Dersimspor’umuza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Tunceli takımı Dersimspor’a Tunceli Valiliği 200 bin lira destekte bulundu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.